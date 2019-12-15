Блогер Satyr сделал пародию на рэпера Гуфа

Блогер Satyr снял пародию на рэпера Гуфа. В пятиминутном ролике молодой человек «прошелся» по творчеству и жизненной позиции артиста.

Клип появился на канале Satyr на YouTube. В ходе видео актер, изображающий Гуфа, выступает на рэп-фестивале и дает приватный концерт в сауне — очевидно, это отсылка к инциденту с нападением на Долматова (настоящая фамилия рэпера — Прим.ред.) в одном из столичных клубов в конце 2018 года. Тогда исполнителя серьезно избили.

Satyr в своей работе предположил, что причиной этого стало качество исполнения, которое не понравилось зрителям.

В тексте пародист от лица артиста сообщает, что рэпер по-прежнему «старый-добрый» и будет жить так, как он привык, а в случае чего принесет извинения за свое поведение. Также в клипе есть отсылка на рекламу онлайн-казино, в которой участвовал рэпер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Гуф показал фанатам новую девушку.