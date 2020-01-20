В Перми устранили аварию на тепломагистрали, из-за которой погибли пять человек

Сотрудники аварийных служб Перми закончили работы по устранению аварии на тепломагистрали в Индустриальном районе, в результате которой погибли пять постояльцев мини-отеля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт администрации мэрии Перми.

«Все необходимые работы по устранению аварии на магистральном теплопроводе аварийной бригадой ООО „Пермская сетевая компания“ завершены. В данный момент началось заполнение системы теплоснабжения домов, отключенных от тепла в ходе аварии», — говорится в сообщении.

Из-за прорыва на теплосети в ночь на понедельник, 20 января, без тепла остались 20 жилых домов и три объекта социального назначения. Кроме того, кипятком был залит цокольный этаж одного из домов, где находился частный мини-отель. В результате погибли пять человек, еще шесть получили ожоги различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поданному факту возбуждено уголовное дело, задержан один из владельцев хостела.