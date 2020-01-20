Задержан один из владельцев хостела в Перми, где погибли пять человек

В Перми задержан один из владельцев хостела, в котором минувшей ночью погибли пять человек, один из них ребенок.

Постояльцы фактически сварились заживо — труба с кипятком лопнула и в считанные минуты затопила гостиницу. У постояльцев практически не было шансов — запасной выход не работал.

К слову, в работе гостиницы и раньше находили грубые нарушения, но почему-то заведение продолжало принимать гостей.

Вопросов очень много. Куда смотрели надзорные органы? Почему гнилую трубу 62-го года постройки не ремонтировали? И главное — сколько еще таких опасных ловушек по всей стране?

Репортаж Дмитрия Зименкина.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из затопленного кипятком хостела в Перми, где погибли люди.