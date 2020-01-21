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Сопредседатели Конституционной комиссии будут представителями Путина во время рассмотрения проекта поправок Конституции

, 7:16 Эфирная новость 31

Госдума должна рассмотреть документ во вторник, 21 января.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Уже сегодня Госдума рассмотрит проект поправок к Конституции, его в понедельник внес Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, представителями главы государства при рассмотрении законопроекта будут сопредседатели Конституционной комиссии Андрей Клишас, Талия Хабриева и Павел Крашенинников. Он и рассказал о процедуре всенародного голосования по поправкам в Конституцию.

«Мы предлагаем в этот закон в переходное положение писать процедуру общероссийского голосования в тех нормах, которые посвящены вступлению в силу. Потому что все эти процедуры как я уже сказал, их надо пройти, но само вступление в силу должно быть очень четко и понятно прописано. И как я уже сказал оно скорее всего будет ступенчатым», — заявил сопредседатель Конституционной комиссии Павел Крашенинников.

Также в понедельник Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности. В нем впервые, в новом статусе, приняли участие премьер Михаил Мишустин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Перед началом встречи, новый глава Кабмина и его предшественник пообщались в кулуарах.

На совещании обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня и актуальные международные проблемы. В частности, президент проинформировал постоянных членов Совбеза о результатах своих двухсторонних контактов в Берлине и об итогах конференции по Ливии.

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