  1. Пятый канал
  4. Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию РФ

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию РФ

, 16:25 | Нюра Незванова Срочная новость 135

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о поправке в Конституцию РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, представителями главы государства при рассмотрении данного законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

Инициативу внести изменения в Конституцию Владимир Путин высказал в ходе выступления с Посланием Федеральному Собранию 15 января. Российский лидер пообещал, что две первые главы основного закона государства останутся неизменными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие изменения Владимир Путин предложил внести в Конституцию Российской Федерации.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.47
-0.06 68.21
-0.33
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которым тяжело выйти замуж

Последние новости

17:20
«Интересное преображение!» — Поклонники поражены сходством Савельевой с Пугачевой
16:58
Президентом РФ может быть гражданин, достигший 35 лет и проживающий в России не менее 25 лет — законопроект
16:57
Видео: Мишустин и Медведев что-то долго обсуждали перед заседанием Совбеза
16:43
Киркоров пришел без макияжа на юбилей Герзмавы и спел дуэтом с Вайкуле
16:32
Глава управления Минюста РФ по Кузбассу скончалась в ночном клубе
16:25
Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию РФ

Сейчас читают

ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которым тяжело выйти замуж
ТОП-3 самых сложных и нетерпимых мужчин по знаку зодиака
Мировые СМИ прокомментировали заявление Путина о фальсификации истории

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]