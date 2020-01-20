Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о поправке в Конституцию РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, представителями главы государства при рассмотрении данного законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

Инициативу внести изменения в Конституцию Владимир Путин высказал в ходе выступления с Посланием Федеральному Собранию 15 января. Российский лидер пообещал, что две первые главы основного закона государства останутся неизменными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие изменения Владимир Путин предложил внести в Конституцию Российской Федерации.