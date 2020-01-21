«За простого парня»: Лена Ленина сообщила о своем замужестве

Владелица именного маникюрного салона и автор книг о сексе Лена Ленина на своей странице в Instagram сообщила подписчикам о замужестве. Пост о торжественном событии 40-летняя знаменитость сопроводила совместным с избранником фото, на котором мужчина в синем костюме стоит спиной к объективу камеры и держит в руке маленькую собачонку.

«Да, то, о чем говорят, это правда! Выхожу замуж! Сама в шоке! C’est la vie! (Такова жизнь — в переводе с французского языка — Прим.ред.)», — написала Лена Ленина.

Instagram @lenaleninaofficial

Светская львица с гордостью заявила, что ее избранником стал простой шеф-повар. Лена Ленина призналась, что познакомилась с будущим женихом в одном из московских ресторанов.

«В моем окружении ждали от меня министра или олигарха, а я с гордостью заявляю, что выхожу за простого парня, хоть и крутого шеф-повара. Теперь у меня свой персональный шеф, который любит и умеет готовить больше и лучше, чем я», — цитирует Лену Ленину Woman.ru.

Стоит отметить, что писательница уже связывала себя узами брака. В 2012 году мужем знаменитости стал французский граф Паскаль Флоран-Эдуард. Через два года пара развелась.

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