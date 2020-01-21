Борт, выполнявший рейс «Москва — Южно-Сахалинск» вынужденно сел в Казани. По предварительной информации, причиной незапланированной посадки стал больной пассажир, сообщает Sakhalin.info.

По данным портала, мужчине стало плохо на борту воздушного судна, ему начали оказывать помощь еще до приземления в аэропорту столицы Татарстана. О состоянии пассажира информации нет.

Из-за инцидента прилет воздушного судна в Южно-Сахалинск задерживается примерно до 15.30 (08.30 по московскому времени — Прим.ред.).