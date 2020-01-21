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В Китае погиб четвертый заболевший пневмонией, вызванной новым типом коронавируса

, 6:57 Эфирная новость 2

Общее число заболевших превысило 200 человек. Ученые из Поднебесной пришли к выводу, что новый вирус может передаваться от человека к человеку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lu Bo'An; 5-tv.ru

Власти Китая сообщили о четвертом погибшем от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Это житель города Ухань, где произошла вспышка инфекции. Сейчас в местных больницах находятся 169 пациентов, из них 35 — в критическом состоянии.

Общее число заболевших в Китае превысило отметку в 200 человек, однако иностранные эксперты уверены, что их гораздо больше. Сенсационным стало заключение ученых из поднебесной — новый вирус может передаваться от человека к человеку.

«Коронавирус имеет корни в городе Ухань, передается от человека к человеку. 14 заболевших — это медперсонал больниц, куда были доставлены пациенты с новым видом пневмонии», — рассказал представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Чжун Наньшань.

Международные аэропорты во всему миру усилили проверку для пассажиров из Китая. Дополнительный контроль введен и в российских воздушных гаванях.

Так встречают пассажиров в столичном «Шереметьево». Еще у выхода из самолета каждого проверяют с помощью тепловизора. Между тем, Всемирная организация здравоохранения готовится в ближайшее время провести экстренное заседание.

Ранее 5-tv.tu рассказывал, что у 39 школьников из Тюмени выявили внебольничную пневмонию.

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