В Китае погиб четвертый заболевший пневмонией, вызванной новым типом коронавируса

Власти Китая сообщили о четвертом погибшем от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Это житель города Ухань, где произошла вспышка инфекции. Сейчас в местных больницах находятся 169 пациентов, из них 35 — в критическом состоянии.

Общее число заболевших в Китае превысило отметку в 200 человек, однако иностранные эксперты уверены, что их гораздо больше. Сенсационным стало заключение ученых из поднебесной — новый вирус может передаваться от человека к человеку.

«Коронавирус имеет корни в городе Ухань, передается от человека к человеку. 14 заболевших — это медперсонал больниц, куда были доставлены пациенты с новым видом пневмонии», — рассказал представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Чжун Наньшань.

Международные аэропорты во всему миру усилили проверку для пассажиров из Китая. Дополнительный контроль введен и в российских воздушных гаванях.

Так встречают пассажиров в столичном «Шереметьево». Еще у выхода из самолета каждого проверяют с помощью тепловизора. Между тем, Всемирная организация здравоохранения готовится в ближайшее время провести экстренное заседание.

Ранее 5-tv.tu рассказывал, что у 39 школьников из Тюмени выявили внебольничную пневмонию.