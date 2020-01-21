Пьяных дебоширов обяжут лечиться

Принудительное лечение ждет россиян, которые злоупотребляют алкоголем. Речь о тех, кто неоднократно совершал правонарушения, находясь в состоянии опьянения, или распивали в неположенных местах.

Над проектом изменений в Кодекс об административных правонарушениях сейчас работают в МВД и министерстве юстиции. Решение о принудительном лечении будут принимать суды. Но только после проведения тщательной медицинской экспертизы.

Врачи должны будут сделать заключение опасен ли пациент и стоит ли его изолировать от общества. Планируется, что нововведение вступит в силу в следующем году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяного дебошира примотали скотчем к креслу во время полета в Новосибирск.