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Пьяных дебоширов обяжут лечиться

, 8:29 Эфирная новость 41

Соответствующие поправки в административный кодекс прорабатывают в МВД и министерстве юстиции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dona, S.; 5-tv.ru

Принудительное лечение ждет россиян, которые злоупотребляют алкоголем. Речь о тех, кто неоднократно совершал правонарушения, находясь в состоянии опьянения, или распивали в неположенных местах.

Над проектом изменений в Кодекс об административных правонарушениях сейчас работают в МВД и министерстве юстиции. Решение о принудительном лечении будут принимать суды. Но только после проведения тщательной медицинской экспертизы.

Врачи должны будут сделать заключение опасен ли пациент и стоит ли его изолировать от общества. Планируется, что нововведение вступит в силу в следующем году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяного дебошира примотали скотчем к креслу во время полета в Новосибирск.

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