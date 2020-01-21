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«Жизнь как подвиг» — в Петербурге открылась выставка, посвященная Философу Орнатскому

, 7:34 Эфирная новость 29

Священник и богослов, он был расстрелян в 1918 году, а в 2000-м протоиерея канонизировали и причислили к лику святых.

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Фото, видео: Wikimedia; 5-tv.ru

В Петербурге в Александро-Невской лавре открылась выставка, посвященная жизни Философа Орнатского. Биография его впечатляет — священник, богослов, посвятил себя православию и помощи людям. Он помогал при создании сиротских домов и приютов, организации школ для рабочих. После прихода к власти большевиков, несмотря на запрет, продолжал проводить службы, и читать проповеди.

Благодаря его стараниям верующим удалось отстоять Александро-Невскую лавру. Его любили настолько, что тысячи людей после его ареста в 1918 году устроили манифестацию, пройдя по Невскому проспекту до здания ЧК, но это не помогло.

«С человеческой точки зрения можно назвать кончину трагической, потому что во время „красного террора“ он был арестован и без всякого суда и следствия был расстрелян», — отмечает руководитель проекта Зинаида Феоктистова.

В 2000 году протоиерей Философ Орнатский был канонизирован, и причислен к лику святых. На выставке представлены фотографии, документы из различных архивов и частных коллекций. «Жизнь как подвиг» — часть Всероссийского духовно-просветительского проекта, организована на средства президентского гранта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге стартовал образовательный проект «Школа мастеров», он также реализуется на средства президентского гранта и поддержке правительства Ленинградской области.

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