Почти вдвое выросло число жертв пожара в Томской области

Пожар в частном доме в Томской области предварительно унес жизни девяти человек. Обновленные данные сообщает диспетчерская служба МЧС по региону. Ранее при разборе завалов были обнаружены тела пяти мужчин. Еще два человека обратились за помощью к медикам, у них диагностированы резаные раны на руках.

Трагедия разыгралась в поселке Причулымский Асиновского района. По неустановленной пока причин загорелось одноэтажное строение. Спасатели не исключают, что жертв ЧП может быть больше.

На месте происшествия работают спасатели, оперативники и следователи.