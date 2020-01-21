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Почти вдвое выросло число жертв пожара в Томской области

, 5:45 | Марина Неруцких Срочная новость 91

Трагический инцидент произошел в поселке Причулымский Асиновского района.

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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru

Пожар в частном доме в Томской области предварительно унес жизни девяти человек. Обновленные данные сообщает диспетчерская служба МЧС по региону. Ранее при разборе завалов были обнаружены тела пяти мужчин. Еще два человека обратились за помощью к медикам, у них диагностированы резаные раны на руках.

Трагедия разыгралась в поселке Причулымский Асиновского района. По неустановленной пока причин загорелось одноэтажное строение. Спасатели не исключают, что жертв ЧП может быть больше.

На месте происшествия работают спасатели, оперативники и следователи.

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