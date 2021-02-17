Королева Великобритании Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения, сообщает Woman’s Day со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что отныне герцогиня Сассекская не имеет права доступа к монаршей сокровищнице.

Помимо прочего, издание утверждает, что Елизавета II потребовала у супруги принца Гарри вернуть и те драгоценности, которые ей были презентованы. Речь идет, в том числе о кольце с огромным голубым камнем, врученным герцогом Сассекским после официальной церемонии бракосочетания.

Инсайдеры склонны утверждать, что британская королева даже намекала на возврат обручального кольца Меган Маркл с бриллиантами из коллекции матери принца Гарри — Дианы. Несмотря на это, супруга внука Елизаветы II пока сумела отстоять право на ювелирное изделие.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в 2020-м отказались от королевских привилегий и уехали в Канаду. Это событие даже в шутку стали называть «Мегзитом», по аналогии с «Брекзитом» — выходом Великобритании из Европейского союза.

Супруги воспитывают сына Арчи, который родился 6 мая 2019-го. В 2021-м Гарри и Меган ждут второго ребенка. Новость о беременности знаменитая пара сообщила в соцсетях.