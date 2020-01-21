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«Смело и красиво»: звезда «Дома-2» поделилась с подписчиками обнаженным фото

, 8:00 | Валентин Черников Фото 1 762

Екатерина Колисниченко призналась мужу в любви, выложив снимок периода беременности.

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Фото, видео: Instagram @kolisnichenko_official

Романтичный пост Екатерины Колисниченко в Instagram умилил ее подписчиков. На выложенном фото звезда «Дома-2» запечатлена обнаженной в период беременности первенцем Саввой. Ее обнимает любящий муж, бизнесмен Алексей Солодовников.

«Благодарю тебя за твою любовь и заботу. Большое счастье быть твоей женой и матерью нашего Савенка. Люблю», — написала под снимком девушка.

Instagram @kolisnichenko_official

В момент, когда был сделан кадр, Екатерина скрывала возлюбленного от поклонников. Бывшая участница телестройки лишь недавно рассекретила его личность. На Новый год она опубликовала семейное фото, представив фанатам супруга и сына. В отличие от второй половины, предприниматель не приветствует публичный образ жизни. Столь долгое молчание было его инициативой. Пара сдалась после появившихся в сети слухов, будто у Колисниченко нет мужа, а отец ее ребенка якобы неизвестен.

Но лучше поздно, чем никогда, посчитали поклонники и выразили любимице восторги.

«Прекрасное фото! Счастье и любовь!»

«Господи, думала это какая-то голливудская пара. Красота!»

«Вы стали совершенно другой с появлением второй половины и Савенка. Я не скажу, что вы были хуже, просто вы сейчас другая — еще более нежная, заботливая, любящая, искренняя, вдохновленная»;

«Смело и красиво очень!» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты восхитились формой груди звезды «Дома-2» Колисниченко после родов.

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