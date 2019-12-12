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Фанаты восхитились формой груди звезды «Дома-2» Колисниченко после родов

, 8:26 | Карина Бернтгольц Фото 71

Серия фотографий знаменитости в серебристом платье с глубоким декольте произвела фурор в сети.

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Фото, видео: Instagram @kolisnichenko_official

Бывшая участница шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко вскружила голову фанатам своей новой фотосессией. Звезда телестройки решила устроить для подписчиков мастер-класс по тому, как выбрать новогоднее платье, и самый выигрышный наряд примерила сама.

Теледива надела сверкающее мини-платье с глубоким декольте и сделала в нем несколько снимков, поочередно меняя прически. Таким образом блогер обратила внимание на то, что с одним и тем же нарядом можно создать несколько одинаково ярких и эффектных образов.

Подписчики оценили чувство стиля Колисниченко и ее великолепный вкус в выборе одежды. Однако внимание большинства из них привлекла, прежде всего, безупречная фигура знаменитости и ее пышный бюст. Молодые мамы позавидовали девушке, которой удалось быстро прийти в форме после родов.

Instagram @kolisnichenko_official

«Секс-бомба!»

«Какая у вас грудь огромная!»

«Какая суперская!»

«Грудь — топчик», — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 9 июля Колисниченко стала матерью, а после быстро вернулась в форму и раскрыла фанатам свой секрет стройности.

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