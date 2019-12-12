Фанаты восхитились формой груди звезды «Дома-2» Колисниченко после родов

Бывшая участница шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко вскружила голову фанатам своей новой фотосессией. Звезда телестройки решила устроить для подписчиков мастер-класс по тому, как выбрать новогоднее платье, и самый выигрышный наряд примерила сама.
Теледива надела сверкающее мини-платье с глубоким декольте и сделала в нем несколько снимков, поочередно меняя прически. Таким образом блогер обратила внимание на то, что с одним и тем же нарядом можно создать несколько одинаково ярких и эффектных образов.
Подписчики оценили чувство стиля Колисниченко и ее великолепный вкус в выборе одежды. Однако внимание большинства из них привлекла, прежде всего, безупречная фигура знаменитости и ее пышный бюст. Молодые мамы позавидовали девушке, которой удалось быстро прийти в форме после родов.
«Секс-бомба!»
«Какая у вас грудь огромная!»
«Какая суперская!»
«Грудь — топчик», — восхищались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 9 июля Колисниченко стала матерью, а после быстро вернулась в форму и раскрыла фанатам свой секрет стройности.