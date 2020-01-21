«Аэрофлот» и «Аврора» предоставят ветеранам бесплатные билеты ко Дню Победы

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее дальневосточная «дочка» «Аврора» организуют бесплатную перевозку ветеранов в честь Дня Победы. Об этом сообщается на сайте «Авроры».

«Праздничная акция в полном объеме распространяется на рейсы под коммерческим управлением „Аэрофлота“ в Дальневосточном Федеральном округе. Акция распространяется и на рейсы под собственным коммерческим управлением авиакомпании „Аврора“ », — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что бесплатно получить билеты смогут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники нацистских концлагерей, а также Герои Советского Союза и кавалеры ордена Славы. Лицам из перечисленных категорий предоставляются билеты класса «Комфорт» или «Бизнес», а одному сопровождающему их лицу — класса «Эконом».

«Перевозка в рамках акции осуществляется в период с 01 по 31 мая 2020 года, продажа авиабилетов с 14 апреля по 31 мая 2020 года», — уточнили в авиакомпании.

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