Четыре новых направления для прямых и при этом бюджетных полетов в Европу откроется в Пулково уже летом. Как сообщили журналистам, в аэропорту Петербурга первым лоукостером, который воспользовался режимом открытого неба, введенным с начала года, стала венгерская авиакомпания Wizz Air. Рейсы отправятся в Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест.

«Сейчас будут протестированы те страны, которые наиболее благоприятно относятся к инициативам с нашей стороны. Сегодня Россия по существу идет впереди даже Европейского союза. Она говорит: „Мы открыты — прилетайте, пожалуйста!“ — и Евросоюз начинает о чем-то думать. Поэтому в ближайшие полгода-год будут протестированы реальные направления первопроходцами — Wizz Air. И также идут переговоры еще с двумя авиакомпаниями», — сообщил генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

Стоимость билетов начинается от двух с половиной тысяч рублей в одну сторону. Режим открытого неба введен в Пулково с начала года, он должен увеличить поток туристов в город на Неве минимум на 10%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что небо Петербурга с начала 2020 года открыто для 30 стран мира.