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«Очень мило и немного пошло»: Дочь Лепса приняла ванну без воды

, 9:30 | Валентин Черников Фото 111

Ева Лепсверидзе в коротком платье обнажила стройные ноги.

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Фото, видео: Instagram @eva_leps

Необычный пост разместила в Instagram младшая дочь Григория Лепса. Ева Лепсверидзе снялась, лежа в пустой ванне в коротком платье с блестками и массивных ботинках. Неизвестный фотограф запечатлел 18-летнюю девушку сверху. Так поклонники получили возможность рассмотреть ее обнаженные, длинные ноги во всей красе.

Instagram @eva_leps

Судя по странице Евы Лепс в Instagram, в этом же одеянии она встретила Новый год. Возможно, и фотосессия в ванне прошла в тот же период. Но фанаты посчитали, что она актуальна и теперь, в пору Крещения. Для многих из них ванна, пусть и без воды — подходящая альтернатива купанию в ледяной проруби.

«Евочка, солнышко, ты ли это?»

«Честно, не очень, но это мое мнение»;

«Очень даже мило, ну, и немного пошло»;

«Правильно! На Крещение вместо ледяной проруби лучше нырнуть в теплую ванну!»

«Детка ты космос», — прокомментировали снимки фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Григория Лепса сразила поклонников идеальной фигурой в бикини.

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