Дочь Григория Лепса сразила поклонников идеальной фигурой в бикини

Дочь певца Григория Лепса Ева наслаждается летними каникулами в Италии и с удовольствием делится с подписчиками фотографиями с отдыха. Недавно она опубликовала снимок, на котором позирует в ярком желтом бикини на матрасе в бассейне.

«Не беспокойте меня, я в отпуске», — подписала фото Ева.

Instagram @eva_leps