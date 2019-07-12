Дочь Григория Лепса сразила поклонников идеальной фигурой в бикини

Дочь певца Григория Лепса Ева наслаждается летними каникулами в Италии и с удовольствием делится с подписчиками фотографиями с отдыха. Недавно она опубликовала снимок, на котором позирует в ярком желтом бикини на матрасе в бассейне.
«Не беспокойте меня, я в отпуске», — подписала фото Ева.
Поклонники пожелали девушке отличного отдыха и написали, что «нельзя быть такой идеальной», имея в виду стройную фигуру дочери Лепса.
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Ева активно ведет страницу в Instagram, у нее уже более 12 тысяч подписчиков. Кроме того, в 16 лет девушка выпустила клип в составе группы Cosmos Girls. В одном из интервью Ева призналась, что всегда была творческим человеком и получает невероятное удовольствие от занятий вокалом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обворожительная дочь Игоря Крутого нежится на солнце в Монте-Карло.