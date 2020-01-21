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Принц Гарри покинул Лондон и уехал в Канаду

, 9:01 Эфирная новость 64

На фоне отъезда внука королевы Елизаветы II владельцы сувенирных лавок начали распродажу кружек, магнитов и подушек с изображением беглецов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / I-Images; 5-tv.ru

Улетел, но обещал возвращаться. После долгих прощаний принц Гарри отправился в Канаду, чтобы воссоединиться с семьей. В поместье на острове Ванкувер его ждут супруга Меган и восьмимесячный сын Арчи. Без слуг и лакеев, которые ранее им оплачивал королевский дом.

В Англии первыми с Меган и Гарии прощаются сувенирные лавки. Они уже начали распродажу кружек, магнитов и подушек с изображением беглецов. Коммерсанты уверены: без высокого статуса сувениры с Гарри и Меган могут просто обесцениться.

О своем намерении жить самостоятельно герцоги Сассекские объявили 8 января. Они также приняли решение переехать с Туманного Альбиона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения.

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