Автоэксперт назвал пять способов «убить» автомобиль зимой

Автоэксперт Илья Пименов назвал привычки автомобилистов, которые зимой могут нанести критический вред даже самой современной машине. Пять способов «убить» автомобиль опубликовал журнал «За рулем».

Первое место заняла езда с непрогретым двигателем. Эксперт напомнил, что правила дорожного движения отводят на прогрев мотора пять минут. В противном случае можно получить штраф. «Холодный» старт грозит выходом из строя не только двигателю, но и коробке передач.

Вторая привычка — старты «с буксом» и резкие торможения. Это ускоряет износ шин и деталей тормозной системы. Также страдает подвеска, которая получает дополнительную нагрузку.

Третий способ «убить» автомобиль зимой — эффектные заносы с использованием ручного тормоза. Фанаты фильмов часто забывают, что в дрифткарах используется стояночный тормоз другого типа. Обычный «ручник» быстро откажет, если использовать его для резких поворотов. Вместе с ним пострадают тормозные суппорты, вариатор и МКПП.

Также автоэксперт посоветовал не пренебрегать мытьем автомобиля зимой. Смерзшаяся грязь в колесных дисках приводит к быстрому изнашиванию шин, ступичных подшипников и деталей рулевого механизма. Вредный эффект также оказывают содержащиеся в грязи соли и реагенты.

Закрывает пятерку способов «убийства» машины — стоянка в сугробах. Эксперт отмечает, что снег, покрывающий автомобиль по крышу или даже выше, вредит вообще всему. В негодность приходит и электрика, и резиновые детали, и пластиковые, и металлические, и даже отделка салона.

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