Подушки безопасности угрожают жизни российских водителей

Полтора миллиона российских водителей в опасности. По данным Росстата, их автомобили оснащены не подушками безопасности, а убийцами. Проблема в том, что их работа связана с блоком газогенератора. Он может взорваться и разлететься на мелкие части даже в случае небольшой аварии.

Сенсационное расследование провел корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Раткин. Подробности в репортаже.

Дорогу никогда не бояться. Да и разговор об авариях для профессионального водителя даже как-то обиден. Свои возможности они знают, а вот за других не в ответе. Авария может случится и по вине менее опытного водителя.

«Системы компании „Таката“ либо утратили свойство этого замедления срабатывания пирозаряда, либо каким-то другим образом они ухудшили свое состояние и начали взрываться. Что касается металлического корпуса, от того, что у пирозаряда корпус будет не металлический, а пластиковый, ситуация сильно не изменится», — объясняет автоэксперт Дмитрий Попов.

Другое дело, когда и подушка работает не в защите, а в нападении. Небольшое столкновение. Подушка надувается. Жизнь спасена. А теперь представьте, что защита срабатывает и взрывается прямо в салоне. Повезет — останетесь живы, но осколками заденет. И все это — не страшные байки. Больше полутора миллионов машин в России оснащены такими подушками опасности.

Все дело не в автомобилях. Сами подушки безопасности, которые произведены японской фирмой «Таката» и установлены в миллионы автомобилей всему миру и по России, просто бракованные. При столкновении газогенератор, который отвечает за раскрытие подушки превращается в осколочную гранату и наносит урон всем пассажирам, в том числе и водителю.

Пока фирма «Таката» еще существовала, она заключила контракт на производство и установку подушек безопасности более чем с двадцатью производителями автомобилей. Японские, американские и немецкие авто такой комплектации можно встретить и сейчас. Их выпускали с 2000-го по 2014 годы.

«Проблема состоит в том, что это необходимо сделать. Нужно поменять, чтобы это не происходило в будущем. Мы меняем в месяц более чем на ста автомобилях. Не подушки безопасности, а пиропатроны меняются», — говорит официальный автодилер Ярослав Михайлов.

Чтобы не тратить время на поездки, можно зайти на сайт Росстандарта и ввести там вин-номер своего автомобиля. Он и покажет, опасна машина или нет.

Сейчас такими подушками опасности оснащены более полутора миллионов иномарок, которыми пользуются россияне. Пострадавших по России пока нет. Зато, например, США уже сотрясла эта беда. Тысячи дилеров отзывают свои машины для замены комплектующих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне смогут регистрировать автомобили прямо в салонах.