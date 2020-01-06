  1. Пятый канал
  4. Дочь Пугачевой и Галкина сыграла телеведущую, стоя за стеклянной дверью

Дочь Пугачевой и Галкина сыграла телеведущую, стоя за стеклянной дверью

, 18:00 | Мия Субботина Видео 1 101

Шестилетняя Лиза Галкина «показала» новостной выпуск, где рассказала о своих родителях.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин постоянно делится семейными фото и видео с участием детей в соцсети. В новом году артист продолжил замечательную традицию: в этот раз ему удалось снять ролик, как шестилетняя дочь Лиза играет телеведущую, спрятавшись за стеклянную дверь на кухне. Она решила поговорить о своих родителях.

«Максим и Алла — это хорошая парочка! Нормально? Нормально», — сказала Лиза.

Также в кадр попал Гарри, который комментирует старания сестры, призывая подписчиков ставить лайки. По словам Максима, такие сценки Елизавета Максимовна любит играть во время завтрака. Видеозаписью юморист поделился в своем Instagram-аккаунте.

«Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения», — подписал пост мужчина.

Instagram @maxgalkinru

Поклонники оценили талантливый перфоманс артистичной Лизы. Они заявили, что с таким потенциалом девочку необходимо снимать в кино и оставили тысячи комплиментов юной артистке.

«Актриса»;

«Звездочка»;

«Чудесная девчуля»;

«Замечательная ведущая! Ставим Лайк!»;

«Вот чудо! У Вас такие детки получились!!! Загляденье!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети Галкина и Пугачевой не узнали себя на видео пятилетней давности.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

18:37
Видео момента ДТП в Петербурге, после которого легковушка вылетела на тротуар
18:22
«Царица!!!» Волочкова в кокошнике поздравила подписчиков с Рождеством
18:05
Легковушка после ДТП вылетела на тротуар в Петербурге — есть пострадавшие
18:00
Дочь Пугачевой и Галкина сыграла телеведущую, стоя за стеклянной дверью
17:50
Nirvana на духовых: оркестр Olympic Brass выступил в Петербурге
17:37
«Кому кокосы?»: Орлова заинтриговала подписчиков фото топлес

Сейчас читают

Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января
Авербух рассказал о гонорарах фигуристов за участие в ледовых шоу

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]