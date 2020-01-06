Дочь Пугачевой и Галкина сыграла телеведущую, стоя за стеклянной дверью

Максим Галкин постоянно делится семейными фото и видео с участием детей в соцсети. В новом году артист продолжил замечательную традицию: в этот раз ему удалось снять ролик, как шестилетняя дочь Лиза играет телеведущую, спрятавшись за стеклянную дверь на кухне. Она решила поговорить о своих родителях.

«Максим и Алла — это хорошая парочка! Нормально? Нормально», — сказала Лиза.

Также в кадр попал Гарри, который комментирует старания сестры, призывая подписчиков ставить лайки. По словам Максима, такие сценки Елизавета Максимовна любит играть во время завтрака. Видеозаписью юморист поделился в своем Instagram-аккаунте.

«Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения», — подписал пост мужчина.

Instagram @maxgalkinru

Поклонники оценили талантливый перфоманс артистичной Лизы. Они заявили, что с таким потенциалом девочку необходимо снимать в кино и оставили тысячи комплиментов юной артистке.

«Актриса»;

«Звездочка»;

«Чудесная девчуля»;

«Замечательная ведущая! Ставим Лайк!»;

«Вот чудо! У Вас такие детки получились!!! Загляденье!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети Галкина и Пугачевой не узнали себя на видео пятилетней давности.