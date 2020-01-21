  1. Пятый канал
  4. «Не было никакого дебоша»: адвокат опроверг задержание Гуфа в аэропорту Абу-Даби

«Не было никакого дебоша»: адвокат опроверг задержание Гуфа в аэропорту Абу-Даби

, 10:51 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 38

По информации Сергея Жорина, рэпер уже находится в Москве.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook / Алексей Долматов; Вконтакте / Сергей Жорин; 5-tv.ru

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, не был задержан в аэропорту Абу-Даби. Об этом 5-tv.ru сообщил его адвокат Сергей Жорин.

«Я вчера (20 января — Прим. ред) с ним связался. Он сказал, что никто его не задерживал, и, тем более, не было никакого дебоша», — рассказал Жорин.

По его словам, Гуф уже вылетел из Абу-Даби и находится в Москве. Адвокат музыканта добавил, что обычно тот сразу звонит ему, когда попадает в непростые ситуации. В этот раз он не обращался к нему за помощью.

Ранее в прессе появилась информация, что Гуф задержан в аэропорту Абу-Даби по пути из Таиланда в Москву. В качестве причины указывалось, что он якобы устроил дебош в самолете.

Как сообщал 5-tv.ru, рэпер Гуф не обращался в посольство РФ в связи с возможным задержанием в аэропорту Абу-Даби. Дипломаты начали проверку информации о задержании музыканта.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.47
-0.06 68.21
-0.33
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде

Последние новости

11:26
Очевидцы сообщают о пожаре в детской поликлинике в Москве
11:25
Уровень воды в Неве поднялся почти на 1,5 метра из-за сильного ветра
11:14
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде
11:05
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
10:51
«Не было никакого дебоша»: адвокат опроверг задержание Гуфа в аэропорту Абу-Даби
10:43
Стала известна причина пожара, унесшего жизни 11 человек в Томской области

Сейчас читают

Гороскоп на 21 января: Убывающая Луна благоволит к новым любовным впечатлениям
Емельянов день: что ни в коем случае нельзя делать 21 января
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]