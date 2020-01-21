«Не было никакого дебоша»: адвокат опроверг задержание Гуфа в аэропорту Абу-Даби

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, не был задержан в аэропорту Абу-Даби. Об этом 5-tv.ru сообщил его адвокат Сергей Жорин.

«Я вчера (20 января — Прим. ред) с ним связался. Он сказал, что никто его не задерживал, и, тем более, не было никакого дебоша», — рассказал Жорин.

По его словам, Гуф уже вылетел из Абу-Даби и находится в Москве. Адвокат музыканта добавил, что обычно тот сразу звонит ему, когда попадает в непростые ситуации. В этот раз он не обращался к нему за помощью.

Ранее в прессе появилась информация, что Гуф задержан в аэропорту Абу-Даби по пути из Таиланда в Москву. В качестве причины указывалось, что он якобы устроил дебош в самолете.

Как сообщал 5-tv.ru, рэпер Гуф не обращался в посольство РФ в связи с возможным задержанием в аэропорту Абу-Даби. Дипломаты начали проверку информации о задержании музыканта.