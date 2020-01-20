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Помощница рэпера Гуфа отказалась комментировать информацию о его аресте

, 19:13 | Нюра Незванова 61

Ранее ряд СМИ сообщал о задержании исполнителя в аэропорту Абу-Даби.

Фото: Instagram @therealguf

Помощница рэпера Гуфа (Алексея Долматова) отказалась комментировать его задержание в воздушной гавани Абу-Даби, о котором ранее сообщал ряд СМИ. Представительница музыканта ответила коротко: «Без комментариев».

Сообщается, что Долматов летел из отдыха в Таиланде в Москву с пересадкой в Объединенных Арабских Эмиратах, однако до столицы так и не добрался, якобы в связи с дебошем в самолете.

В консульстве РФ в ОАЭ также сообщили, что информации о задержании известного россиянина не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Satyr сделал пародию на рэпера Гуфа.

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