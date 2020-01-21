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Гуф не обращался в посольство РФ в связи с возможным задержанием в аэропорту Абу-Даби

, 0:25 | Василий Заика 19

В диппредставительстве России в столице ОАЭ отметили, что готовы оказать Алексею Долматову соответствующую помощь.

Фото: Instagram @therealguf

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный широкой публике как Гуф, не обращался лично за помощью в посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) по поводу его возможного задержания в аэропорту Абу-Даби, сообщает РИА Новости.

В российском диппредставительстве в ОАЭ отметили, что готовы оказать знаменитости, в случае обращения, соответствующую помощь.

«Пока к нам никто не обращался, но в случае обращения консульский отдел посольства РФ в ОАЭ будет готов оказать соответствующую помощь», — заявили в посольстве РФ в Абу-Даби.

В прессе появилась информация, что Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, задержан в аэропорту Абу-Даби по пути из Таиланда в Москву — якобы он устроил дебош в самолете. Помощница музыканта комментировать сообщения СМИ отказалась. Его адвокат Сергей Жорин заявил, что Долматов всегда связывается с ним, когда возникают какие-либо сложности, но пока ни он, ни сопровождающие его люди не звонили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство России в ОАЭ проверяет информацию о задержании рэпера Гуфа.

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