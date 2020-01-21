В сети обсуждают реакцию Брэда Питта на победу Дженнифер Энистон в премии SAG Awards

Вручение наград премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) состоялось 20 января, но многие поклонники следили не за итогами, а за закулисными интригами. Например за тем, как мило общались экс-супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон — сеть облетели кадры, на которых актер крайне эмоционально наблюдает за речью бывшей жены, пишет Spletnik.ru.

Энистон даже не сразу проверила, что Питт так внимательно отнесся к ее речи.

«О нет!» — недоверчиво воскликнула Дженнифер, узнав от журналистки, что Брэд едва не пустил слезу, когда смотрел на ее выступление.



YouTube / Entertainment Tonight

Дженнифер Энистон получила награду в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» за «Утреннее шоу» на AppleTV+. Позднее в интервью она отметила, что поддержка бывшего возлюбленного и друзей трогает и будоражит ее до глубины души — лишь благодаря им она смогла добиться одной из самых значимых премий американского кинематографа.

Брэд Питт женился на Дженнифер Энистон в 2000 году. Они расстались после пяти лет совместной жизни и долгое время старались не появляться на одних и тех же вечеринках. Однако в последнее время американские таблоиды отмечают сближение бывших супругов.

После SAG Awards поклонники звездной пары заговорили о воссоединении Пита и Джен, но эти слухи пока не были официально подтверждены. Сама Дженнифер еще до торжественной церемонии назвала такие разговоры «истеричными».

Ранее 5-tv.ru писал, что Питт и Энистон намекнули на воссоединение.