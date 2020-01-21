Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой

Эшли Грэм, которая известна как одна из самых популярных плюс-сайз моделей в мире, родила первенца. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

«В субботу, в шесть вечера, наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо вам за любовь и поддержку, которые вы дарили на протяжении всего этого чудесного времени», — написала Эшли в сторис.

В кадре она отметила своего супруга. Имя и пол малыша модель пока не озвучила.

Instagram @ashleygraham

Грэм не стесняется пышных форм и с удовольствием позирует обнаженной на фотосессиях — исключением не стали даже последние недели беременности.

Instagram @ashleygraham

Instagram @ashleygraham

Многие съемки Эшли Грэм устраивает вместе с супругом Джастином Эрвином, который профессионально занимается фотографией и режиссурой клипов.

Джастин Эрвин и Эшли Грэм. Instagram @mrjustinervin

Ранее 5-tv.ru писал, что прошлогодний обнаженный снимок беременной Эшли Грэм вызвал жаркие споры в сети.