Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой

Эшли Грэм, которая известна как одна из самых популярных плюс-сайз моделей в мире, родила первенца. Об этом она сообщила у себя в Instagram.
«В субботу, в шесть вечера, наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо вам за любовь и поддержку, которые вы дарили на протяжении всего этого чудесного времени», — написала Эшли в сторис.
В кадре она отметила своего супруга. Имя и пол малыша модель пока не озвучила.
Грэм не стесняется пышных форм и с удовольствием позирует обнаженной на фотосессиях — исключением не стали даже последние недели беременности.
Многие съемки Эшли Грэм устраивает вместе с супругом Джастином Эрвином, который профессионально занимается фотографией и режиссурой клипов.
Джастин Эрвин и Эшли Грэм.
Ранее 5-tv.ru писал, что прошлогодний обнаженный снимок беременной Эшли Грэм вызвал жаркие споры в сети.