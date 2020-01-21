Заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию прошло в Москве

Поправки в Конституцию РФ детально обсуждались на заседании специально созданной президентом России рабочей группы. Как заявила сопредседатель группы Талия Хабриева, создание единой системы публичной власти в России позволит наладить взаимодействие всех органов управления — и местных, и государственных, что положительно скажется на жизни общества.

Участники встречи подчеркнули: Россия и после поправок в главный закон страны будет выполнять все международные обязательства, сохраняя свой суверенитет. Кроме того, по их мнению, никакого противоречия между уже существующими нормами Конституции и новыми положениями нет.

«Утверждения о том, что поправки невозможны, это, конечно, не соответствует действительности. Статья 136-я Конституции дает прямой ответ: такие поправки возможны. И более того, у нас есть все возможности в рабочей группе эти поправки подготовить», — пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Удалось, как мне кажется, ювелирно преодолеть вопрос о непротиворечии новых конституционных положений первой и второй главе Конституции. Мы признаем, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются частью нашей правовой системы, то есть это не подвергается сомнению», — констатировала Талия Хабриева.

По словам сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса, к разработке механизма общероссийского голосования по изменениям в Конституцию будут подключены представители Центризбиркома. Элла Памфилова уже заявила, что голосование будет построено на тех же принципах, что и последние президентские выборы. Клишас также подчеркнул, что до последнего этапа пока далеко, сейчас предстоит большая работа в регионах. Окончательный текс поправок будет построен с учетом мнения населения.

«Сейчас у нас с вами есть возможность работать над развитием тех посланий, о которых сказал президент, и дополнять то, что у вас появится по итогам наших с вами совместных сессий, поездок в регионы, общения с гражданами, у всех у нас свои форматы. Поэтому давайте наполнять еще тот закон, который внесен президентом, дополнительным содержанием в интересах людей», — отметил он.

Думские фракции, за исключением КПРФ, выступили в поддержку законопроекта о поправке в Конституцию в первом чтении, которое ожидается уже в ближайшие дни. Второе чтение предварительно запланировано на февраль.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, проект закона о поправке в Конституцию РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс внесения изменений в основной закон страны будет сопровождаться «массированным обсуждением».