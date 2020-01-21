Песков анонсировал «массированное обсуждение» поправок в Конституцию

Процесс внесения поправок в Конституцию России будет сопровождаться активной информационной кампанией о сути происходящих изменений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это будет все сопровождаться массированным обсуждением, собственно, сути предлагаемых поправок. То есть обсуждение и информационная кампания еще предстоят», — сказал Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал идею о возможности внесения в Конституцию РФ положения, которое предоставит регионам Украины право на вступление в состав России.

«Я не слышал, как формулируется и так далее. В целом, это никак нигде до сих пор не обсуждалось. Поэтому я ничего не могу сказать. Я в первый раз это слышу», — признался Песков.

Как сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о внесении поправок в Конституцию 20 января. О намерении изменить основной закон страны глава государства сообщил 15 января в ходе выступления с Посланием Федеральному Собранию.

Что касается посвященных Украине изменений в основной закон, информация о них ранее появилась в прессе. СМИ приписали эту идею одному из членов комиссии по разработке поправок в Конституцию Богдану Безпалько. Политолог якобы предложил закрепить в документе право регионов Украины и Белоруссии на присоединение к России.