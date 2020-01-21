Минобороны отозвало иск к замглавы Генштаба ВС о компенсации ущерба

Министерство обороны России отозвало иск о компенсации ущерба к заместителю главы Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-майору Халилу Арсланову. Об этом сообщили во Втором апелляционном суде.

«Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову или нет», — приводит сообщение пресс-службы суда KP.RU.

21 января рассматривалась жалоба на арест имущества Арсланова, в частности земельные участки и объекты недвижимости, общая стоимость которых составляет несколько миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Арсланова было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту военной техники. Срок следствия установлен до 6 февраля 2020 года.

В октябре прошлого года Арсланову было предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 миллиарда рублей. Следствие намеревалось через суд добиться отстранения высокопоставленного военачальника от занимаемой должности. На данный момент он числится на своем посту, однако находится в отпуске и фактически свои обязанности не выполняет.

Как передавал 5-tv.ru, обвинение Арсланову предъявлено в рамках так называемого уголовного дела «Воентелекома». Должность начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ он занимает с декабря 2013 года.

Выпускник Ульяновского высшего военного командного училища связи, Военной академии связи имени Буденного и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Халил Арсланов в 2009 году занимал пост заместителя начальника Главного штаба Сухопутных войск по связи.