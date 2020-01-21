  1. Пятый канал
  4. Минобороны отозвало иск к замглавы Генштаба ВС о компенсации ущерба

Минобороны отозвало иск к замглавы Генштаба ВС о компенсации ущерба

, 14:55 | Сергей Зеленский Видео 108

Высокопоставленный военный обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при госзакупках.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, Константин Кокошкин; www.globallookpress.com / mil.ru, Nikolay Gyngazov

Министерство обороны России отозвало иск о компенсации ущерба к заместителю главы Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-майору Халилу Арсланову. Об этом сообщили во Втором апелляционном суде.

«Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову или нет», — приводит сообщение пресс-службы суда KP.RU.

21 января рассматривалась жалоба на арест имущества Арсланова, в частности земельные участки и объекты недвижимости, общая стоимость которых составляет несколько миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Арсланова было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту военной техники. Срок следствия установлен до 6 февраля 2020 года.

В октябре прошлого года Арсланову было предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 миллиарда рублей. Следствие намеревалось через суд добиться отстранения высокопоставленного военачальника от занимаемой должности. На данный момент он числится на своем посту, однако находится в отпуске и фактически свои обязанности не выполняет.

Как передавал 5-tv.ru, обвинение Арсланову предъявлено в рамках так называемого уголовного дела «Воентелекома». Должность начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ он занимает с декабря 2013 года.

Выпускник Ульяновского высшего военного командного училища связи, Военной академии связи имени Буденного и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Халил Арсланов в 2009 году занимал пост заместителя начальника Главного штаба Сухопутных войск по связи.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
61.86
0.39 68.62
0.41
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде

Последние новости

15:53
«Холодно смотреть»: Толкалина отправилась на пляж в купальнике и пуховике
15:40
Чайка получил предложение стать полпредом президента РФ в СКФО
15:33
Путин поблагодарил Чайку за работу на посту генпрокурора
15:26
Заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию прошло в Москве
15:20
Эминем побил собственный рекорд по скорости речитатива
15:08
Почему 11 человек не смогли выбраться из горящего здания в Томске

Сейчас читают

ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде
Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]