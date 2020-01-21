Российское вино произвело фурор на «Зеленой неделе» в Берлине

Огромный ажиотаж прямо сейчас творится возле российского павильона в Берлине, где проходит «Зеленая неделя — 2020», которую еще называют «аграрным Давосом». Это ежегодный слет самых требовательных знатоков сельхозпродукции Старого Света. Неподдельный интерес к нашей стране, которой не было на выставке несколько лет, объяснить легко. Россияне угостили искушенных европейцев тем, что те никогда еще не пробовали. Подробности смотрите в сюжете Виталия Чащухина.

За несколько лет отсутствия России на самой престижной в мире сельскохозяйственной ярмарке европейцы явно соскучились по нашим традиционным продуктам — икра черная и красная, рыбка вяленая, напиток беленький, матрешки, казаки… Но еще больше места в российском павильоне теперь отведено весьма неожиданным товарам. Краснодарский край не побоялся приехать в Европу, что называется, «со своим самоваром», в котором вино на любой вкус.

«Мы сейчас считаем, что российское вино может конкурировать с любой страной винодельческой. Потому что у нас уже винодельческий регион, Краснодарский край очень сильно взял старт за после 10-15 лет. Увеличиваются посадники виноградников, увеличивается производство высококачественных вин, и я думаю, что мы будем вне конкуренции скоро», — говорит председатель Ассоциации производителей винограда и алкогольной продукции Краснодарского края Наталья Чибинева.

За первые же часы на дегустацию для иностранцев уходят десятки бутылок, только успевай открывать. Среди всех кубанских вин, привезенных в Берлин, одно из самых элитных, конечно, то, что производит «Усадьба Дивноморская» — небольшой тираж, каждая бутылка имеет свой номер, по которому можно отследить качество продукта прямо от рождения винограда. В основе производства 15 классических европейских сортов, а лучшего места для выращивания винограда в России, пожалуй, и не найти — склоны у самой воды, сухая каменистая почва и постоянный морской воздух.

«Для нас очень важно показать, как конструктивно, внимательно, уважительно работаем с нашим товаром, с нашей винодельней, с нашими виноградниками, в первую очередь. Чтобы фокус и ориентир был максимальный на качество. Конечно, они дегустируют первоначально, может быть, даже немного скептически, но уже после второго бокала, третьего уже окончательно они уходят убежденными, что в России тоже можно найти очень хорошие вина», — рассказывает ведущий энолог «Усадьбы Дивноморская» Маттео Колетти.

Знающие толк в хорошем вине европейцы распробовали с первого бокала.

«Очень хорошее, супер! Очень вкусно, я пробую российское вино впервые. Это сухое вино, но не очень крепкое, специально для меня. Я люблю такое красное вино — не слишком сладкое и не слишком сухое. Это что-то среднее. Отлично! Да, я охотно купила бы бутылку российского вина в магазине», — говорит Габриэлле Шютце.

Одного сорта в Берлине не осталось уже ни коробки. Тот самый Марселан «Усадьбы Дивноморская», которым президент Путин однажды угощал французского лидера Эммануэля Макрона, теперь расходится мгновенно, куда бы его ни завозили, а уж тем более — на экспорт заграницу. Кстати, купить бутылочку-другую от российских производителей можно уже не только на специализированной ярмарке, но и сразу в нескольких известных продуктовых сетях Германии — на полках рядом с мерло и каберне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в декабре 2019 года Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон о виноградарстве и виноделии, который отечественные производители вина сразу назвали «историческим» и «революционным».