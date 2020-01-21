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«Лучшая женщина на Земле»: Рубцова в вечернем платье покорила сердца фанатов

, 18:27 | Юлия Федорова Видео 154

Звезда сериала «СашаТаня» исполнила танец в элегантном наряде.

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Фото, видео: Instagram @yalav

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова опубликовала видео в Instagram, где произвела впечатление на поклонников. В перерыве между съемками актриса исполнила медленный танец под джаз-балладу Good Morning, Heartache, находясь в прекрасном расположении духа.

Отдельной похвалы заслужило элегантное платье-футляр черного цвета, в котором Рубцова продемонстрировала тонкую талию и другие достоинства фигуры.

Instagram @yalav

Поклонники остались в восторге от наряда телеактрисы. Валентину назвали потрясающей девушкой, а также отметили душевность и доброту артистки.

«Очень красивая»;

«Стройная и элегантная!»

«Видит Бог, лучшая женщина на земле», — прокомментировали видео фанаты.

Хорошая фигура — результат большой работы актрисы над собой. Ранее Валентина Рубцова поделилась секретом красоты и стройности. Она рассказала, что полностью пересмотрела свой рацион питания, отказалась от сахара и кондитерских изделий.

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