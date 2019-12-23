«Все стереотипы сломала!»: Салтыкова приготовила необычный салат из сала

Певица Ирина Салтыкова в эфире программы «Теория заговора» рассказала рецепт необычного салата из семейного архива. Главным ингредиентом блюда выступает соленое сало. По словам звезды, салат получается очень вкусным.

Ведущий шоу Михаил Мамаев крайне удивился такому блюду и заявил, что знаменитость сломала все стереотипы.

«Я первый раз буду готовить салат с салом! Ты мне все стереотипы сломала!» — сказал он.

Звезда 90-х нарезала соленое сало длинной тонкой соломкой, а запеченную свеклу — кубиками. Также Салтыкова порубила петрушку и листья салата и высыпала ингредиенты в салатницу. После чего она добавила изюм, приправила перцем, бальзамическим уксусом и оливковым маслом и все перемешала. От такого экзотического блюда, ведущий программы пришел в восторг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Салтыкова заступилась за Шепелева.