Захарова о статье премьер-министра Польши: «Очередная преступная попытка переписать историю Второй Мировой войны»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об итогах Второй мировой войны и вкладе Красной Армии в освобождение республики от немецко-фашистской оккупации. «Умозаключения» главы польского правительства были опубликованы в европейском издании Politico.

По мнению Захаровой, «это очередная преступная попытка переписать историю».

Утверждение Моравецкого о том, что Красная Армия могла бы освободить лагерь смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме еще летом 1944 года, спикер МИД РФ назвала «за гранью добра и зла».

«Немного реальных фактов со ссылкой на польских же руководителей. Из послания командира 1-го Польского корпуса генерал-майора Берлинга Сталину накануне начала боевых действий поляков на советско-германском фронте осенью 1943 года: «Накануне выхода на фронт первой польской дивизии им. Тадеуша Костюшко я хочу от своего имени, а также от имени солдат и офицеров выразить вам сердечную благодарность за заботу и внимание, которыми вы окружили наши польские вооруженные силы в СССР. Вам, гражданин Маршал, и Вашему правительству мы приносим благодарность за организацию и вооружение нашей дивизии, за реализацию нашей мечты участвовать в борьбе против немецких угнетателей Польши. Мы никогда этого не забудем», — написала она.

Захарова добавила, что после освобождения Польши Советский Союз приступил к осуществлению масштабной программы по восстановлению экономики страны, разрушенной гитлеровцами.

«При этом советское правительство действовало бескорыстно, подчас жертвуя своими интересами. Именно благодаря СССР Польша получила по итогам Второй мировой войны ранее принадлежавшие Германии т. н. „возвращенные земли“. Именно благодаря СССР она вошла в число стран-учредителей ООН. И это лишь только малая часть того, что Советский Союз и ее народ сделал для послевоенного возрождения Польши», — отметила она.

Концлагерь в Освенциме был освобожден 27 января 1945 года Красной Армией.