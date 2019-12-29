«Чтобы помнили»: Запад в преддверии 75-летнего юбилея пытается очернить роль СССР в победе над нацистами

Президент в последнее время очень много внимания уделяет борьбе за историческую правду и справедливость. И не только потому, что многие на Западе словно остервенели в попытке стереть память о подвиге советского солдата. Владимиру Путину, как любому русскому человеку, семью которого затронула война — эти блицкриги против истины — как ножом по оголенному нерву.

А сколько в России таких семей? Да все. Нет человека, чьих родных или предков, самая страшная война человечества обошла стороной. Правда, и у нас есть люди, которые предпочитают помнить «по-западному». Это когда Прагу освободили «власовцы», а Освенцим и Берлин — американцы. Когда «лучше Ленинград было сдать Гитлеру» и есть те, кто просто забыл, и перестал чтить великий подвиг. И слава богу, что таких людей очень немного.

Задача каждого из нас — сделать так, чтобы их вообще не было. Чтобы помнили. И помнили так, как было на самом деле. Самое главное событие наступающего года это, конечно же, 75 лет Великой Победы. Весь год пройдет под ее знаком. Безусловно, в Москве продолжатся салюты в годовщины освобождения европейских городов. 9 мая самый главный парад и салют в Москве. И для многих стран — это своеобразный тест на честность, если хотите.

Те, кто не поддерживает новую историю, те, кто не придумывает мифы, те, кто, уважает и ценит роль настоящих героев в разгроме нацизма, — все они будут 9 мая в столице. Так что присутствие на параде — это еще и такая лакмусовая бумажка. Свое участие в предстоящих торжествах официально подтвердили лидеры почти 20 стран мира, в том числе Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии и Сербии. И с каждым днем их число растет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал «большой ошибкой» отказ стран участвовать в праздновании 75-летия Победы.