Указ президента: У премьера РФ будет девять замов, в том числе один первый

У премьера РФ будет девять замов, в том числе один первый — данное постановление описано в указе президента РФ.

Согласно указу, Голикова и Борисов сохранили статус вице-премьеров. Дмитрий Чернышенко, глава «Росреестра» Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин назначены вице-премьерами РФ. Кроме того, сохранил свой пост вице-премьера — полпреда в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев. Дмитрий Григоренко назначен вице-премьером — главой аппарата правительства. Первым заместителем председателя правительства Владимир Путин назначил Андрея Белоусова, освободив его от занимаемой должности помощника президента РФ.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». В документе, в частности, прописано, что теперь у премьер-министра РФ будет девять заместителей вместо 10. В ведение правительства переходят Росреестр, Росздравнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство. Кроме того, Министерству финансов переходят полномочия по руководству Росимуществом вместо Минэкономразвития. Последнему, в свою очередь, переходят функции Министерства по делам Северного Кавказа, которое настоящим указом президента РФ упразднено.