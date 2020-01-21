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Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти»

, 19:57 | Нюра Незванова Срочная новость 93

Российский лидер упразднил Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Минэкономразвития.

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Правительству поручено провести необходимые реорганизационные мероприятия для обеспечения реализации указа. В частности, в документе указано, что у премьер-министра страны будет девять заместителей.

Кроме того, руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и Федеральной медико-биологическое агентство переходит кабинету министров. Министерство финансов будет руководить Росимуществом вместо Минэкономразвития. Также президент упразднил министерство по делам Северного Кавказа — его функции отошли к Минэкономразвития.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.

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