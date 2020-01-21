Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Правительству поручено провести необходимые реорганизационные мероприятия для обеспечения реализации указа. В частности, в документе указано, что у премьер-министра страны будет девять заместителей.

Кроме того, руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и Федеральной медико-биологическое агентство переходит кабинету министров. Министерство финансов будет руководить Росимуществом вместо Минэкономразвития. Также президент упразднил министерство по делам Северного Кавказа — его функции отошли к Минэкономразвития.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.