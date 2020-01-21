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Коллекторские агентства в России могут запретить

, 21:59 | Марина Неруцких 20

Соответствующее предложение было внесено на рассмотрение депутатов Госдумы.

Фото: ТАСС / Епанчинцев Евгений

Коллекторские агентства в России могут уйти в прошлое. В Госдуму внесли предложение о запрете деятельности компаний, специализирующихся на внесудебном взыскании просроченной дебиторской и проблемной задолженности. 

Депутаты, инициировавшие данное предложение, считают, что данный вид бизнеса тесно переплетается с криминалом. Кроме того, авторы предложения отмечают, что в последнее время участились случаи жалоб на коллекторские агентства. Также акцентируется внимание на легкость, с которой микрокредитные организации передают коллекторам персональные данные заемщиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст предлагает изменить правила взыскания долгов с граждан.

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