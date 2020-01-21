Коллекторские агентства в России могут запретить

Коллекторские агентства в России могут уйти в прошлое. В Госдуму внесли предложение о запрете деятельности компаний, специализирующихся на внесудебном взыскании просроченной дебиторской и проблемной задолженности.

Депутаты, инициировавшие данное предложение, считают, что данный вид бизнеса тесно переплетается с криминалом. Кроме того, авторы предложения отмечают, что в последнее время участились случаи жалоб на коллекторские агентства. Также акцентируется внимание на легкость, с которой микрокредитные организации передают коллекторам персональные данные заемщиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст предлагает изменить правила взыскания долгов с граждан.