Названа причина экстренной госпитализации звезды сериала «Любить по-русски»

Стало известно, какой диагноз привел к экстренной госпитализации звезды сериала «Любить по-русски» Виктора Ракова. Актера срочно доставили в медучреждение вечером 21 января.

По информации, которая оказалась в распоряжении 5-tv.ru, у 57-летнего артиста диагностировали ОРВИ и очаговую пневмонию с правой стороны. Сейчас Раков находится в больнице, более подробных данных о его состоянии нет. Официального подтверждения от близких Виктора также не поступало.

Виктор Раков — российский и советский актер, обладатель званий Народный и Заслуженный артист России, кавалер Ордена Дружбы и Ордена Почета. Современному зрителю он хорошо знаком по многосерийной драме «Любить по-русски», сериалам «Барханов и его телохранитель», «Петербургские тайны», «Каменская-3», «Убойная сила-6» и многим другим кинокартинам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктора Ракова экстренно отправили в больницу с дыхательной недостаточностью.