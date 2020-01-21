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Звезду сериала «Любить по-русски» экстренно госпитализировали

, 21:17 | Анастасия Игонина 1 105

По предварительной информации, у 57-летнего Виктора Ракова развилась дыхательная недостаточность.

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Советского и российского актера Виктора Ракова экстренно отправили в больницу. Звезде сериала «Любить по-русски» стало нехорошо вечером 21 января.

По информации 5-tv.ru, у народного артиста РФ развилась дыхательная недостаточность. В настоящее время сотрудники скорой помощи транспортируют 57-летнего Ракова в медучреждение. Причины проблем со здоровьем и обстоятельства, при которых актеру театра «Ленком» стало плохо, пока неизвестны. Официально информация на данный момент также пока не подтверждена.

Виктор Раков — российский и советский актер, обладатель званий народный и заслуженный артист России, кавалер Ордена Дружбы и Ордена Почета. Современному зрителю он хорошо знаком по многосерийной драме «Любить по-русски», сериалам «Барханов и его телохранитель», «Петербургские тайны», «Каменская 3», «Убойная сила 6» и многим другим кинокартинам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона.

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