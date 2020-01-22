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«Роет себе большую яму»: политолог поставил диагноз польскому премьеру

, 0:59 | Светлана Александрова 23

Глава Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал статью Матеуша Моравецкого, в которой тот назвал СССР пособником нацистской Германии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru

Политическое небытие и падение в собственноручно вырытую яму предрек польскому премьеру Матеушу Моравецкому гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Так российский политолог прокомментировал опубликованную в Politico статью Моравецкого, в которой он называет Советский Союз «пособником нацистской Германии», а также утверждает, что заслуги Красной армии в освобождении концлагеря Освенцим и Польши в целом якобы преувеличены.

«Польские политики сейчас находятся в фазе «активной русофобии», демонстрируя очень своеобразное и извращенное понимание исторических процессов. К сожалению, называя черное белым, а белое черным, они пытаются копировать американцев, которые для них являются, видимо, образцом здравомыслия и прагматизма. И заодно цепляют еще такую болезнь под названием «цинизм», — сказал Мухин.

Он отметил, что остановить этот процесс, к сожалению, невозможно, но такие «игры» приводят обычно к концептуальным противостояниям, в ходе которых подобного рода гипотезы осыпаются, а люди, которые строят такие пропагандистские конструкции, уходят в политическое небытие.

«Мне кажется, польские политики и должностные лица, которые сейчас занимаются этим, они роют себе большую яму, в которую они неизбежно упадут по итогам этой дискуссии», — заключил Алексей Мухин.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши «очередной преступной попыткой переписать историю Второй Мировой войны».

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