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«В любом возрасте красивая» — в сети появились архивные фото Ирины Аллегровой

, 5:05 | Мия Субботина Видео 32

В честь 68-летия певицы поклонники выложили трогательный ролик, в который вошли снимки звезды самых разных лет.

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @irinaallegrova.ru

Эстрадная певица Ирина Аллегрова 20 января отметила свое 68-летие. В честь дня рождения на фанатской странице исполнительницы в Instagram появилось трогательное видео, посвященное имениннице. В ролике показаны архивные фото звезды.

«Та девочка, которой я была,

О славе и любви всегда мечтала…», — подписан пост словами из песни «Исповедь», которую исполняет Аллегрова.

Instagram @irinaallegrova.ru

Поклонники знаменитости отметили, что с годами Ирина только хорошеет. Видеозапись посмотрели почти 180 тысяч пользователей, а прокомментировали — больше тысячи юзеров.

«Тот момент, когда с годами становишься моложе»;

«Красивая женщина»;

«Красавица, умница, талантище»;

«В любом возрасте красивая»;

«Очень красивое преображение!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты сосватали Баскова Аллегровой после поздравительного видео.

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