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«Идеальная пара»: фанаты сосватали Баскова Аллегровой после поздравительного видео

, 20:22 | Анастасия Игонина Видео 90

В социальной сети Николай поздравил коллегу с днем рождения записью совместного выступления.

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Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov

Николая Баскова сосватали Ирине Аллегровой. На мысли о том, что артисты могли бы быть хорошей парой, поклонников натолкнуло поздравление с днем рождения, которое певец адресовал коллеге по цеху.

На своей странице в Instagram Басков опубликовал видео, на котором они вместе с именинницей исполняют песню «Цветы без повода». На Ирине свободное платье в пол с леопардовым принтом. Образ дополняет глубокое декольте. На Николае — темный пиджак и светлые брюки.

«Благодарю за дружбу и творческий тандем, наша неповторимая Императрица!» — написал Басков, поздравляя певицу.

Instagram @nikolaibaskov

В комментариях поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям. Также фолловеры артиста отметили, что Николай и Ирина прекрасно смотрятся вместе.

«Идеальная пара!»

«Обожаю ее!»

«Какой шикарный и потрясающий дуэт! Присоединяюсь, Коленька, к вашему поздравлению!» — восхищаются пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Басков подарил щенка мальчику из Красногорска.

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