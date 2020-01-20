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Ребенок получил травму позвоночника в батутном парке Петербурга

, 13:09 | Карина Бернтгольц 67

Медики диагностировали у 11-летнего мальчика закрытый компрессионный перелом пятого, седьмого и восьмого позвонков.

Фото: www.globallookpress.com / YOSHIO TSUNODA

Одиннадцатилетний мальчик получил травму в батутном парке в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Пять озер». Как стало известно 5-tv.ru, во время прыжка ребенок почувствовал боль в грудном отделе позвоночника, после чего был доставлен в больницу.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытый компрессионный перелом пятого, седьмого и восьмого позвонков. Сейчас школьник находится в состоянии средней степени тяжести. Для дальнейшего лечения он помещен в хирургическое отделение клиники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге в батутном центре серьезно пострадал подросток. Мальчик получил глубокие порезы на ногах. По словам самого школьника, во время прыжка он напоролся на неизвестный твердый предмет

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