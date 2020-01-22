«Лара Крофт»: Ким Кардашьян в эффектном купальнике позирует на лестнице

Эффектный образ Ким Кардашьян напомнил ее подписчикам в Instagram о другой красавице — Анджелине Джоли. Модель снялась на лестнице посреди одной из улиц Кабо-Верде — островного государства в Западной Африке.

Для фотосессии теледива выбрала закрытый сверху до горла тряпичный купальник с бикини. На ее лице солнечные очки, а черные волосы заплетены в длинную косу. В таком виде она похожа на голливудскую актрису в роли персонажа серии компьютерных игр и фильмов — женщины археолога и искательницы приключений Лары Крофт.

Instagram @kimkardashian

Снимки Кардашьян из Кабо вместе с другими пользователями прокомментировали представители этой страны. Африканцы отметили, что она «хорошенькая для белой женщины». Армянские корни и шоколадный загар позволяют Ким сойти за свою на южном континенте и приобрести там новых обожателей.

«Так одержим тобой!»

«Не могу пройти мимо этих фото»;

«Возьми меня с собой»;

«Рад за Кабо»;

«Лара Крофт!» — прокомментировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что «британская Кардашьян» снялась в постели в нижнем белье.