Российские спецслужбы рассекретили уникальные материалы об освобождении концлагеря Освенцим

Бесчеловечным назвали в российском МИДе заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об освобождении немецкого концлагеря Освенцим.

По его словам, советская армия якобы затягивала наступление. И если бы не Советы, Освенцим был бы освобожден на полгода раньше.

В Госдуме также отреагировали на эти слова. Депутаты заявили, что победа в Великой Отечественной войне не должна становиться темой для спекуляций. На законодательном уровне необходимо прописать соответствующий запрет.

При этом западные политики не задумываются о том, что их высказывания противоречат фактам.

ФСБ рассекретила уникальные материалы об освобождении Освенцима. В документах — протоколы допросов бывших охранников и надзирателей, которые каждый день приходили на работу и убивали миллионы людей. Шокирующая правда в сюжете Виталия Ханина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой диагноз политолог поставил польскому премьеру.