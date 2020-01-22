  1. Пятый канал
  4. Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства

Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства

, 10:27 | Нюра Незванова Срочная новость 48

Премьер-министр назначил первым заместителем руководителя аппарата кабмина Валерия Сидоренко.

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства. Согласно ему, первым заместителем руководителя аппарата кабмина назначен Валерий Сидоренко.

Заместителями руководителя аппарата правительства стали Андрющенко, Кривонос, Левин, Тагиров, Трунин, Уваров, Чепурина и Шевченко.

Марина Волкова назначена директором департамента референтуры Мишустина, а Наталья Савина — руководителем протокола.

Борис Беляков стал пресс-секретарь нового премьера.

Борис Наконечный назначен директором департамента формирования гособоронзаказа правительства. Кирилл Лысогорский возглавил департамент промышленности правительства.

Василий Толоко стал директором департамента экономического развития и финансов.

Николай Архипов возглавил департамент оборонно-промышленного комплекса, а Олег Скуфинский назначен руководителем Росреестра.

Евгений Комар стал директором департамента информационных технологий.

Читайте также

Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.86
0.39 68.62
0.41
ТОП-6 имен, которые могут навлечь беду на их носителей

Последние новости

11:47
«Я личность, а не шуба!» — Честное интервью о домашних соболях
11:42
Игорь Краснов: Перед прокуратурой стоит задача максимально ослабить коррупцию
11:34
Лиза и Гарри Галкины приготовили для родителей «жабу в тесте» — видео
11:23
Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ
11:21
Совет Федерации утвердил Игоря Краснова на должность генпрокурора
11:11
Эвелина Бледанс решила посмотреть фильм о Маргарет Тэтчер голышом

Сейчас читают

ТОП-6 имен, которые могут навлечь беду на их носителей
Гороскоп на 22 января: Луна в Козероге побуждает заглянуть внутрь себя
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]