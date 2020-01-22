Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства. Согласно ему, первым заместителем руководителя аппарата кабмина назначен Валерий Сидоренко.
Заместителями руководителя аппарата правительства стали Андрющенко, Кривонос, Левин, Тагиров, Трунин, Уваров, Чепурина и Шевченко.
Марина Волкова назначена директором департамента референтуры Мишустина, а Наталья Савина — руководителем протокола.
Борис Беляков стал пресс-секретарь нового премьера.
Борис Наконечный назначен директором департамента формирования гособоронзаказа правительства. Кирилл Лысогорский возглавил департамент промышленности правительства.
Василий Толоко стал директором департамента экономического развития и финансов.
Николай Архипов возглавил департамент оборонно-промышленного комплекса, а Олег Скуфинский назначен руководителем Росреестра.
Евгений Комар стал директором департамента информационных технологий.