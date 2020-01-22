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Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ

, 11:23 | Василий Заика Видео 22

Данная мера предусмотрена новым вариантом законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности граждан.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann, CHROMORANGE / Bilderbox,

Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов россиян по ЖКХ. Данная мера предусмотрена новым вариантом законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что при этом досудебный порядок возврата долгов неплательщиков за коммунальные услуги не будет являться обязательным. Законопроект предполагает создание и ведение двух государственных реестров с данными о коллекторских агентствах и иных организациях, работающих по возврату долгов. Компании будут обязаны не менее двух лет хранить записи переговоров с должниками.

Согласно первоначальному варианту законопроекта Минюста, взыскивать долги за услуги ЖКХ после проведения досудебных переговоров смогут управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ) и ресурсоснабжающие организации (РСО).

Говоря о проекте, который находится в стадии доработки, эксперты склонны считать, что допуск коллекторских агентств к взысканию коммунальных долгов россиян вполне целесообразен. Это объясняется тем, что некоторые УК и РСО зачастую нарушали права граждан по причине отсутствия регулирования в сфере взыскания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут перестать взыскивать долги с пенсий.

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