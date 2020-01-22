МВД России и «Курчатовский институт» подписали соглашение о взаимодействии

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 22 января подписали соглашение о взаимодействии. Глава научного учреждения выразил восхищение уровнем науки в МВД России.

«Я очень рад сегодняшнему событию, и я должен сказать, что я поражен и восхищен уровнем науки в Министерстве внутренних дел. Я понимал, что многое есть, но я был поражен тому, на каком уровне это находится. В частности, в самых сложных, новых, технологических вещах. Мы, казалось бы, научное учреждение, а вы — полиция. Когда я встречаюсь с вашими коллегами, то разговор носит не просто высокопрофессиональный характер, а настолько глубокий и сложный, как будто мы находимся на серьезном научном совещании», — отметил Михаил Ковальчук.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» уверен, взаимодействие с МВД РФ положит основу глубокой и последовательной работе на благо России.

В свою очередь, Владимир Колокольцев подчеркнул большую значимость события в плане дальнейшего развития российской науки и совершенствования методов по раскрытию и расследованию преступлений.

«Нами уже намечен ряд инновационных проектов в сфере развития технологий геномных и физико-химических исследований. Прежде всего имею в виду такое перспективное направление, как разработки в области использования технологий определения последовательности ДНК „нового поколения“. Они, в том числе, позволят устанавливать возраст, этническую и географическую принадлежность человека, его морфологические признаки и элементы внешнего облика», — сказал Владимир Колокольцев.

Обе стороны в ходе подписания документа отметили особую важность привлечения уникальных специалистов, а также научного и приборного ресурсного потенциала «Курчатовского института» к развитию технологий криминалистического исследования и веществ.

Генерал Колокольцев твердо убежден, что подписание соглашения между МВД России и Национальным исследовательским центром послужит отправной точкой плодотворного сотрудничества и будет способствовать поиску принципиально новых решений, соответствующих передовым разработкам международного уровня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук получил премию СВР.