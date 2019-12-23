Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук получил премию СВР

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук стал лауреатом премии Службы внешней разведки (СВР) РФ в области литературы и искусства имени академика Примакова за 2019 год, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что торжественная церемония награждения прошла в Москве. Награды лауреатам вручал директор СВР Сергей Нарышкин.

Премия Михаилу Ковальчуку была присуждена за создание телепрограммы «Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наука и разведка: атомный проект, технологии, безопасность». Кроме того, наградой были отмечены его заслуги по организации и проведению круглого стола, посвященного роли советской внешней разведки в создании отечественного ядерного оружия.

Премия Службы внешней разведки РФ регулярно присуждается с 2000 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодежная научная школа открылась в «Курчатовском институте».