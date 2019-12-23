  1. Пятый канал
  4. Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук получил премию СВР

Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук получил премию СВР

, 13:14 | Василий Заика Видео 50

Торжественная церемония награждения прошла в Москве.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук стал лауреатом премии Службы внешней разведки (СВР) РФ в области литературы и искусства имени академика Примакова за 2019 год, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что торжественная церемония награждения прошла в Москве. Награды лауреатам вручал директор СВР Сергей Нарышкин.

Премия Михаилу Ковальчуку была присуждена за создание телепрограммы «Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наука и разведка: атомный проект, технологии, безопасность». Кроме того, наградой были отмечены его заслуги по организации и проведению круглого стола, посвященного роли советской внешней разведки в создании отечественного ядерного оружия.

Премия Службы внешней разведки РФ регулярно присуждается с 2000 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодежная научная школа открылась в «Курчатовском институте».

Читайте также

Суд обязал Зураба Церетели выплатить 29 млн рублей правительству Москвы

Наталье Дмитриевне Солженицыной исполнилось 80 лет
+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на январь 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Тигран Кеосаян считает, что сыграл большую роль в успехе Ветлицкой
13:47
Путин выехал из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста
13:46
«Вовка, прости»: Наталья Подольская присоединилась к флешмобу «против Собчак»
13:35
«Это не модно»: визажист раскритиковала макияж Анны Нетребко с синими губами
13:24
«Британская Кардашьян» похвасталась пышными формами в бикини
13:14
Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук получил премию СВР

Сейчас читают

«Это ты сам уже так пишешь?»: Сын Галкина впечатлил отца своими знаниями
«Сегодня в нашей семье праздник»: Брежнева посвятила трогательный пост сестрам
Гороскоп на 23 декабря: Солнце в Козероге помогает упорным в достижении цели

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]